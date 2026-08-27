Aziz Yıldırım'ı o halde gören herkes aynı yorumu yaptı - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'ı o halde gören herkes aynı yorumu yaptı

Aziz Yıldırım\'ı o halde gören herkes aynı yorumu yaptı
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Fenerbahçe'nin Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne yükseldiği tarihi gecede Aziz Yıldırım'ın tribündeki hareketi dikkat çekti. Lyon'un baskı kurduğu son dakikalarda ellerini birbirine bağlayarak "kilitleyen" Yıldırım'ın bu hareketi sonrası taraftarlar, "Başkanın uğuru tuttu" yorumlarında bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek uzun yıllar süren Devler Ligi hasretine son verdi. Kadıköy'deki ilk karşılaşmanın 1-1 sona ermesinin ardından Fransa'daki rövanşta sahneye çıkan sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi ve Archie Brown'ın golleriyle rakibini saf dışı bıraktı. Tarihi gecede sahadaki mücadelenin yanı sıra Aziz Yıldırım'ın tribündeki heyecanı da dikkat çekti.

<a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a>'ı o halde gören herkes aynı yorumu yaptı

AZİZ YILDIRIM ELLERİNİ "KİLİTLEDİ"

Fenerbahçe'nin 2-1 önde olduğu ve Lyon'un beraberlik golü için baskısını artırdığı son bölümde Aziz Yıldırım'ın oldukça heyecanlı olduğu görüldü. Yıldırım, kritik dakikalarda ellerini birbirine bağlayarak adeta "kilitledi" ve karşılaşmanın kalan bölümünü bu şekilde takip etti.

Aziz Yıldırım'ı o halde gören herkes aynı yorumu yaptı

"BAŞKANIN UĞURU TUTTU"

Fenerbahçe'nin Lyon'a gol fırsatı vermeden üstünlüğünü koruyarak maçı 2-1 tamamlamasının ardından Aziz Yıldırım'ın hareketi taraftarların dikkatinden kaçmadı. Yıldırım'ın son dakikalardaki görüntülerine "Başkanın uğuru tuttu" şeklinde yorumlar yapıldı.

SON DÜDÜĞÜN ARDINDAN SOYUNMA ODASINA İNDİ

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi biletini almasının ardından Aziz Yıldırım bu kez soyunma odasının yolunu tuttu. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Yıldırım, Lyon karşısında alınan tarihi galibiyet nedeniyle takımı tebrik etti.

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'ı o halde gören herkes aynı yorumu yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    şike artı uğur diyelim. Alooo söyle emenikeye, bizim maçta ağrım falan var deyip oynamasın. Bu şimdi oynarsa dayanamaz gol atar. Telefon dinlemesine takılan diyaloglar. 2 4 Yanıtla
    huseyin k huseyin k:
    git kendine bak sen 2 0
  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    yaw ne uğuru 2 2 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Ezikbahce sitesi mi haber sitesi mi belli değil. İşinizi düzgün yapın 0 3 Yanıtla
  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    Gençlerbirliği de niye tutmadı 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'ı o halde gören herkes aynı yorumu yaptı - Son Dakika
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