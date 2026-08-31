Görüntü Türkiye'den! Cep telefonuyla kayıt alan kişiyi hemen uyardılar - Son Dakika
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Görüntü Türkiye'den! Cep telefonuyla kayıt alan kişiyi hemen uyardılar

Görüntü Türkiye\'den! Cep telefonuyla kayıt alan kişiyi hemen uyardılar
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Türkiye'de bir eğlence organizasyonunda çekildiği belirtilen görüntülerde, kadın davetlilerin iddialı kıyafet tercihleriyle piste çıkıp topluca dans ettiği anlar dikkat çekti. O anların cep telefonlarıyla kayda alındığını fark eden orkestra müzisyeni ise sahneden müdahalede bulunarak salondakilere çekimi durdurmaları yönünde uyarıda bulundu.

Düğün ya da özel bir eğlence organizasyonunda kaydedildiği ifade edilen görüntülerde, iddialı kıyafetleriyle kadınların topluca piste çıkarak dans ettiği anlar yer aldı. O anlar çevredeki bazı kişiler tarafından kayda alındı. 

"ÇEKİM YAPMAYIN ARKADAŞLAR"

O anlarda araya giren müzisyen, çekim yapan kişilere ve salondakilere seslenen müzisyen, "Arkadaşlar çekim yapmayalım, rica ediyoruz" ifadeleriyle uyarıda bulundu.

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