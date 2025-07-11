Amasya'nın Göynücek ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla "Gezen Sinema Günleri" kapsamında açık hava sinema etkinliği gerçekleştirildi.
Göynücek Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, çocuklara yönelik film gösterimi yapıldı. Gösterim öncesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Etkinlik sonunda, organizasyona katkı sunan kurum ve paydaşlara teşekkür edildi.
Etkinliğe Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, Belediye Başkanı Kemal Şahin, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Göynücek'te Açık Hava Sinema Etkinliği - Son Dakika
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