Göynücek\'te Kurban Bayramı Coşkusu

Amasya'nın Göynücek ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, belediye binasında düzenlenenprogramda yaptığı konuşmada, "Kurban Bayramı'na kavuşmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Tüm vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir bayram geçirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Program, katılımcıların bayramlaşmasının ardından sona erdi.

Göynücek Belediyesi tarafından düzenlenen programa Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, AK Parti Amasya İl Başkanı Av. Galip Uzun, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Eraslan, il ve ilçe teşkilat üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.