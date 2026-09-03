Göynücek\'te okul yöneticileriyle eğitim hazırlık toplantısı yapıldı

Amasya'nın Göynücek ilçesinde, okul idarecilerinin katılımıyla yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Göynücek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Göynücek İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Ziyagil, şube müdürleri ve okul yöneticileri katıldı.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler Genelgesi doğrultusunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülecek çalışmalar, güvenli okul ikliminin oluşturulmasına yönelik tedbirler, Okul Randevu Sistemi, öğretmenlerin kılık ve kıyafetlerine ilişkin düzenlemeler, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri, "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinlikleri ile ailelerin eğitim sürecine etkin katılımı değerlendirildi.

Okullarda devam eden hazırlıklar ve mevcut ihtiyaçlar hakkında okul yöneticilerinden bilgi alan Katipoğlu, "Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve kişisel gelişimlerini destekleyen çalışmalar da kararlılıkla sürdürülecek. Yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve eğitim camiamız için verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyor, okul yöneticilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." dedi.