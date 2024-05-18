Göynük'te Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika
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Göynük'te Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri devam ediyor

Göynük\'te Cumhuriyet\'in 100. yıl etkinlikleri devam ediyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, Atatürk Fotoğrafları sergisi ve Türk Sanat Müziği Korosu konseri büyük ilgi gördü. Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, koro üyelerine teşekkür ederek, hediye takdim etti. Programa, ilçe kaymakamı, cumhuriyet başsavcısı, kent konseyi başkanı ve vatandaşlar katıldı.

18.05.2024 15:59
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Bolu'nun Göynük ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri devam ediyor.

Göynük Belediyesi ve Bolu Kent Konseyi, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında Belediye Meydanı'nda program düzenlendi.

Programda açılan "Atatürk Fotoğrafları" sergisine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Daha sonra Bolu Kalkınma ve Tanıtım Türk Sanat Müziği Korosu konser verdi.

Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, yaptığı konuşmada, koro üyelerine teşekkür ederek, hediye takdim etti.

Programa, Kaymakam Talha Battal, Göynük Cumhuriyet Başsavcısı Seçil Yargıcı Battal, Bolu Kent Konseyi Başkanı Remzi Kocaman ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Göynük'te Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika

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