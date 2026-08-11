Göynük\'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Aksaklar köyü mevkisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarına arazözler, iş makineleri ile vatandaşlar da destek verdi.

Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

"Müdahale çalışmalarına 1 uçak, 3 helikopter ve 1 dronla destek sağlandı"

Valilikten yapılan açıklamada, ihbarın ardından ivedilikle AFAD, orman, jandarma, İl Özel İdaresi, belediye, itfaiye ile sağlık ekiplerinin yangına müdahale amacıyla bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Yangına müdahaleye 32 araç ile 130 personelin katıldığı aktarılan açıklamada, "Müdahale çalışmalarına 1 uçak, 3 helikopter ve 1 dronla destek sağlanmıştır. Yürütülen etkin, koordineli ve kararlı müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmıştır. Bölgede ekiplerimizce gerekli tedbirler titizlikle alınarak soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yangına müdahalede görev alan tüm ekiplere, kurum ve kuruluşlar ile gönüllü vatandaşlara teşekkür edildi.