Göynük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göynük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Göynük\'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Göynük ilçesindeki orman yangını, hava ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Aksaklar köyü mevkisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarına arazözler, iş makineleri ile vatandaşlar da destek verdi.

Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

"Müdahale çalışmalarına 1 uçak, 3 helikopter ve 1 dronla destek sağlandı"

Valilikten yapılan açıklamada, ihbarın ardından ivedilikle AFAD, orman, jandarma, İl Özel İdaresi, belediye, itfaiye ile sağlık ekiplerinin yangına müdahale amacıyla bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Yangına müdahaleye 32 araç ile 130 personelin katıldığı aktarılan açıklamada, "Müdahale çalışmalarına 1 uçak, 3 helikopter ve 1 dronla destek sağlanmıştır. Yürütülen etkin, koordineli ve kararlı müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmıştır. Bölgede ekiplerimizce gerekli tedbirler titizlikle alınarak soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yangına müdahalede görev alan tüm ekiplere, kurum ve kuruluşlar ile gönüllü vatandaşlara teşekkür edildi.

Kaynak: AA

Orman Yangını, Acil Durum, Göynük, Güncel, Bolu, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göynük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartın’da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü Bartın'da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü
İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı
Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti
Porsuk Çayı’nda telefonla konuşan kişiyi iten şüpheli tutuklandı Porsuk Çayı'nda telefonla konuşan kişiyi iten şüpheli tutuklandı
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
Kolombiya’da 7,4 büyüklüğünde depremde ölenlerin sayısı 132 oldu Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde depremde ölenlerin sayısı 132 oldu

23:59
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP’nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP'nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi
23:52
İlk maç Kadıköy’de İşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi
İlk maç Kadıköy'de! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi
23:24
Diyarbakır’da dikkat çeken pankart: Erdoğan’a Kürtçe teşekkür ettiler
Diyarbakır’da dikkat çeken pankart: Erdoğan’a Kürtçe teşekkür ettiler
23:21
Güle oynaya turladık Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Güle oynaya turladık! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi
22:34
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 01:49:16. #7.12#
SON DAKİKA: Göynük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.