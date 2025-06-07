Bolu'nun Göynük ilçesinde sulama göletine düşen buzağı öldü.
Enes Konuk'a ait buzağı, gece saatlerinde bağlı bulunduğu yerden kaçarak Hacımahmut Hayvan Sulama Göleti'ne düştü.
Hayvanın çırpındığını görenler durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sudan çıkarılan buzağı öldü.
Son Dakika › Güncel › Göynük'te Sulama Göletine Düşen Buzağı Öldü - Son Dakika
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