Göynük'te Tavuk Kümesinde Yangın

Bolu'nun Göynük ilçesinde tavuk kümesinde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Bekirfakılar köyü Ayvatlar Mahallesi'nde bir tavuk kümesinde yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen Göynük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında kümeste hasar oluştu.
Öte yandan civcivler, zarar görmemeleri için başka kümese taşındı.
