Göynük'te Yangın Söndürüldü
Karacalar Köyü'nde çıkan yangın, evin hasarına yol açmadan kontrol altına alındı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Karacalar Köyü'nde otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 2 katlı ahşap eve sıçradı.
Köy sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ahşap evde hasara neden olan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA
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