Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göz Sağlığı İçin Düzenli Kontrol ve Önlemler Şart

14.04.2026 05:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göz hastalıkları ve görme bozukluklarının artışı, teknolojik gelişmeler ve çevresel faktörlerle birleşiyor. Uzmanlar, düzenli göz kontrollerinin önemini vurgularken, göz sağlığı için alınması gereken önlemler hakkında bilgi veriyor.

Göz hastalıkları ve görme bozuklukları günümüzde yaygınlaşarak gençleri de etkiliyor. Teknolojik gelişmelerle yoğun ekran kullanımı göz yorgunluğuna yol açarken, kronik hastalıklar ve çevresel faktörler göz sağlığını tehdit ediyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sinan Göker, düzenli kontrollerin önemini vurgulayarak önlemleri açıkladı.

Ekran ışığı tek başına göz numaralarını bozmaz, ancak uzun süreli ve yanlış kullanımda yorgunluk, kuruluk ve batmaya neden olabilir. Karanlıkta telefon kullanırken ekran parlaklığını düşürmek ve mavi ışık filtresi kullanmak önerilir. Sigara, retina sağlığını etkileyerek erken katarakt, sarı nokta hastalığı ve göz kuruluğunu tetikleyebilir.

Göz kusurları genetik faktörler dışında, teknoloji kullanımı, UV ışınları, çevre kirliliği ve diyabet gibi kronik hastalıklarla artıyor. Sık görülen sorunlar arasında miyop, hipermetrop, astigmat, glokom, retina hastalıkları ve erken katarakt yer alıyor. Göz kuruluğu, suni göz yaşı ve lazer tedavileriyle yönetilebilir.

Göz sağlığı için A, E, C vitaminleri, Omega-3 ve magnezyum içeren besinler tüketilmeli. Kadınlarda makyaj temizliğine dikkat edilmeli, kirpik dibi iltihabı tedavi edilmeli ve ekran kullanımında molalar verilmelidir. Ani görme kaybı acil müdahale gerektirirken, herkesin yılda bir göz muayenesi yaptırması öneriliyor. Katarakt, retina rahatsızlıkları ve glokom belirtileri zaman kaybetmeden doktora başvurmayı gerektirir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Göz Hastalıkları, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 06:00:36. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.