Göz Sağlığı İçin Düzenli Kontrol ve Önlemler Şart

Göz hastalıkları ve görme bozuklukları günümüzde yaygınlaşarak gençleri de etkiliyor. Teknolojik gelişmelerle yoğun ekran kullanımı göz yorgunluğuna yol açarken, kronik hastalıklar ve çevresel faktörler göz sağlığını tehdit ediyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sinan Göker, düzenli kontrollerin önemini vurgulayarak önlemleri açıkladı.

Ekran ışığı tek başına göz numaralarını bozmaz, ancak uzun süreli ve yanlış kullanımda yorgunluk, kuruluk ve batmaya neden olabilir. Karanlıkta telefon kullanırken ekran parlaklığını düşürmek ve mavi ışık filtresi kullanmak önerilir. Sigara, retina sağlığını etkileyerek erken katarakt, sarı nokta hastalığı ve göz kuruluğunu tetikleyebilir.

Göz kusurları genetik faktörler dışında, teknoloji kullanımı, UV ışınları, çevre kirliliği ve diyabet gibi kronik hastalıklarla artıyor. Sık görülen sorunlar arasında miyop, hipermetrop, astigmat, glokom, retina hastalıkları ve erken katarakt yer alıyor. Göz kuruluğu, suni göz yaşı ve lazer tedavileriyle yönetilebilir.

Göz sağlığı için A, E, C vitaminleri, Omega-3 ve magnezyum içeren besinler tüketilmeli. Kadınlarda makyaj temizliğine dikkat edilmeli, kirpik dibi iltihabı tedavi edilmeli ve ekran kullanımında molalar verilmelidir. Ani görme kaybı acil müdahale gerektirirken, herkesin yılda bir göz muayenesi yaptırması öneriliyor. Katarakt, retina rahatsızlıkları ve glokom belirtileri zaman kaybetmeden doktora başvurmayı gerektirir.