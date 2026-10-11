Gözaltına alınan Hamam Böceği Halk Partisi liderleri 1 yıl barış şartıyla salıverildi - Son Dakika
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Gözaltına alınan Hamam Böceği Halk Partisi liderleri 1 yıl barış şartıyla salıverildi

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Hindistan'da seçmen listeleri protestolarında gözaltına alınan Hamam Böceği Halk Partisi liderleri, avukat Ratna Singh'in açıklamasıyla bir yıl barışı ihlal etmeme şartıyla serbest bırakıldı. Bu şartın faaliyetlere engel olup olmayacağı henüz açıklanmadı.

YENİ Hindistan'da seçmen listelerinin yeniden düzenlenmesine karşı organize edilen gösterilerde gözaltına alınan "Z kuşağı" internet kullanıcıları öncülüğünde kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi" adlı siyasi hareketin liderleri salıverildi.

"Hamam Böceği Halk Partisi"nin avukatı Ratna Singh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyasi hareket liderlerinden Abhijeet Dipke, Saurav Das ve Ashutosh Ranka'nın "bir yıl boyunca barışı ihlal etmeme" şartıyla serbest bırakıldıklarını duyurdu.

Bu şartın, protestolara ya da siyasi hareketin faaliyetlerine engel olup olmayacağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Başbakan Narendra Modi hükümetinin seçim politikalarını protesto eden "Hamam Böceği Halk Partisi" adlı siyasi hareketin çağrısıyla dün çok sayıda gösterici, Yeni Delhi'deki Jantar Mantar Meydanı'nda toplanmıştı.

Polisin müdahalesi sonucu 2 bini aşkın gösterici gözaltına alınmış, hareketin lideri Abhijeet Dipke ve diğer grup liderlerinin de Mumbai'den yolculuk ettikleri esnada Yeni Delhi'deki havalimanında uçakta gözaltına alındıkları bildirilmişti.

Gözaltına alınan göstericilerin çoğu, birkaç saat sonra serbest bırakılmıştı.

Ne olmuştu?

Hindistan, geçen yıl Bihar eyaletindeki seçimler öncesinde seçmen listelerinde "Özel Yoğun Revizyon" uygulamasını başlattı. Uygulama, daha sonra eyaletlerin çoğuna ve federal yönetimdeki bölgelere yayıldı.

Seçim Kuruluna göre revizyon, mükerrer ve uygun olmayan seçmen kayıtlarının silinmesini, uygun seçmenlerin ise listelerde kalmasını amaçlıyor.

Muhalefet partileri, uygulamanın seçmenlerden temin edilmesi zor belgeler istediğini, bunun milyonlarca seçmenin listelerden çıkarılması riskini doğurduğunu savunuyor. Bazı bölgelerde seçmen kütüklerinin yüzde 30'a kadar küçülebileceği belirtiliyor.

Muhalefet, Gyanesh Kumar'ın başkanlığını yürüttüğü Seçim Kurulunu, seçmen kayıtlarını Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) lehine değiştirmekle suçluyor ve istifa etmesini istiyor.

Kaynak: AA
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