Gözaltına alınan Züber\'in sahiplerinin test sonuçları belli oldu

28.02.2026 11:41
Sağlıklı atıştırmalık markası Züber, Yönetim Kurulu Başkanı Nailcan Kurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kurt hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı. Şirket, adli makamlarca yapılan testlerin tamamının negatif çıktığını duyurdu.

17 Şubat’ta kamuoyuna yansıyan ve Züber markasının sahipleri Nailcan Kurt ile Murathan Kurt’un gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Şirket yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, soruşturma kapsamında gerçekleştirilen tüm kontroller ve analizlerin sonuçlarının paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, adli makamlarca yürütülen testlerin negatif çıktığı vurgulanarak, şahıslarda herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı maddeye rastlanmadığı ifade edildi.

“ŞEFFAFLIK İLKESİYLE TAKİP EDİLDİ”

Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Süreç kapsamında gerçekleştirilen tüm resmi kontroller ve analizler sonucunda testler negatif çıkmış; hiçbir uyuşturucu ya da uyarıcı madde bulunmamıştır. Süreç, hukukun üstünlüğüne olan inanç doğrultusunda şeffaflık ilkesi çerçevesinde ve yetkili mercilerle tam iş birliği içinde takip edilmiştir. Türkiye’nin en sevilen yerli markalarından biri olan Züber, ilk günden bu yana tüketicileriyle kurduğu güven bağı ve iyi içerikli ürün anlayışıyla yoluna devam etmektedir. Firma, sağlıklı atıştırmalık kategorisinde sevilen ve yenilikçi ürünler geliştirmeye; üretim, yatırım ve istihdam alanlarında büyümeyi sürdürmeye kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

SÜREÇ NASIL BAŞLAMIŞTI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında Züber markasının sahipleri Nailcan Kurt ve Murathan Kurt gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararının ardından adli süreç başlatılmıştı. 

