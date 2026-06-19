Bu Sabah Gözaltına Alınan Adalar Belediye Başkanı Akpolat: "Bana Oy Verenlerin Başını Eğecek Bir Şey Yapmadım, Yapmam"

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) Bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Büyükada'da bekleyenlere bir mesaj iletti. Akpolat "Bana oy verenlerin başını eğecek bir şey yapmadım, yapmam. Ben yaptığım işi çok seviyorum. CHP'li olmaktan gurur duyuyorum" dedi. "Rüzgara karşı dik duran uçurtmalar uçabilir; boyun eğen uçurtmalar ise yok olmaya mahküm olur" diyen Akpolat, belediye çalışanlarına da "Canım personelim moralini bozmasın. İşlerine, ben yanlarındaymışım gibi verimli bir şekilde devam etsinler" diye seslendi.

Bu sabah erken saatlerde evinden gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'tan ilk mesajı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik getirdi. Adalar Belediyesi'ni ve Akpolat ailesini ziyaret eden Çelik'i; Başkan Akpolat'ın annesi Melek Akpolat, eşi Yüksel Akpolat, Belediye Meclis Başkanvekili Medine Pamuk ile Meclis Üyeleri, Adalı CHP İl Başkan Yardımcısı Haydar Karasu, CHP Adalar İlçe Başkanı Gözde Acır ve destek için belediyeye gelen ada halkı karşıladı.

Anne Melek Akpolat'a sarılan Çelik, Başkan Akpolat'ın mesajını okudu. Akpolat, annesine ve kendisine oy veren ada halkına hitaben yazdığı mesajda, "Bana oy verenlerin başını eğecek bir şey yapmadım, yapmam." diyerek görevine olan bağlılığını dile getirdi.

"RÜZGARA KARŞI DİK DURAN UÇURTMALAR UÇABİLİR"

Akpolat'ın mesajı şöyle:

"Bana oy verenlerin başını eğecek bir şey yapmadım, yapmam. Ben yaptığım işi çok seviyorum. CHP'li olmaktan gurur duyuyorum. Tüm Adalı komşularım benim için aynıdır, eşittir. Herkesi çok seviyorum, sevgiyle selamlıyorum. Her vatandaşımıza eşit mesafede yaklaşıyorum ve Adalarımız için keyifle çalışıyorum. Canım personelim moralini bozmasın. İşlerine, ben yanlarındaymışım gibi verimli bir şekilde devam etsinler. Onlardan tek ricam budur. Rüzgara karşı dik duran uçurtmalar uçabilir; boyun eğen uçurtmalar ise yok olmaya mahküm olur."