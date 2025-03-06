GÖZDE Güdüm Kiti Yüksek Hızda Hedefi Vurdu - Son Dakika
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GÖZDE Güdüm Kiti Yüksek Hızda Hedefi Vurdu

ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE, GÖZDE Güdüm Kiti ile yüksek hızda hareket eden hedefi tam isabetle vurdu.

06.03.2025 00:31
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GÖZDE Güdüm Kiti yüksek hızda hareket eden hedefi tam isabetle vurdu

ANKARA - ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti, yüksek hızda hareket eden hedefi tam isabetle vurdu.

Atışlı test faaliyeti, GÖZDE'nin hassas vuruş kabiliyetini gözler önüne serdi. F-16 üzerinden gerçekleştirilen test atışında yüksek hızla hareket eden binek araç hedefi, GÖZDE Güdüm Kiti ile tam isabetle vuruldu. Hava aracından elektro-optik sistem ile lazerle işaretlenen hedef, GÖZDE'nin ANS/KKS/LAB bütünleşik sensör güdümü ile takip edilerek başarılı şekilde imha edildi.

GÖZDE Güdüm Kiti, yüksek hızda hareketli hedef vuruş kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli bir yetkinliği kazandırmış oldu. ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin ortak başarısı, Türk savunma sanayinin uluslararası alandaki rekabet gücünü daha da artıran önemli bir adım oldu.

GÖZDE Güdüm Kiti, MK-82 genel maksat bombalarını, ANS/KKS ve Lazer Arayıcı Başlıklı güdümlü mühimmata dönüştürerek, sabit ve yüksek hızlı hareketli hedeflerin hassas bir şekilde vurulmasını sağlıyor. Herhangi bir itki sistemi taşımadan geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti, gelişmiş güdüm ve navigasyon kabiliyetleri sayesinde 500 LB ağırlığındaki oldukça etkili MK-82 bomba ailesini maliyet etkin bir yaklaşımla hareketli ve hassas hedef vurabilir hale getirdi. Çelik kanatların GÖZDE'si bu kabiliyetleri sayesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine büyük bir stratejik üstünlük sunuyor.

Hem sabit hem de hareketli hedeflere angajman yeteneği bulunan GÖZDE, çok geniş operasyonel alanlarda etkili şekilde görev yapabiliyor. Özellikle, F-16 ve Bayraktar Akıncı platformlarına entegre edilen GÖZDE Güdüm Kiti, Gök Vatan'da kritik bir avantaj sağlıyor.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Savunma, Tübitak, Aselsan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÖZDE Güdüm Kiti Yüksek Hızda Hedefi Vurdu - Son Dakika

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