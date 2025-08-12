Gözde Kabasakal'ın Yeni Romanı Yayımlandı - Son Dakika
Gözde Kabasakal'ın Yeni Romanı Yayımlandı

12.08.2025 14:04
Edirneli yazar Gözde Kabasakal'ın 'Sonra Görüşürüz' adlı romanı, zamana ve kadere karşı bir mücadeleyi anlatıyor.

Edirne'de yerel gazete çalışanı Gözde Kabasakal'ın "Sonra Görüşürüz" adlı romanı yayımlandı.

Kabasakal, daha önce çıkarttığı "Saplantı" ve "Adil Ölüm" adlı kitaplarıyla geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı.

İsme özel imzalı olarak okurlara ulaştırılacak ön siparişteki "Sonra Görüşürüz" romanında Öykü'nün zamana ve kadere karşı verdiği zorlu mücadele yer alıyor.

Kabasakal, sadece bir aşk hikayesini anlatmayan romanda herkesin kendinden bir şeyler bulacağını kaydetti.

Tarım ve Orman Müdürlüğünde tanışma toplantısı

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, tanışma ve istişare toplantısı düzenledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda hayvansal ve bitkisel üretim çalışmalarının mevcut durumu ile planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya Köse, şube müdürleri ve ilçe müdürleri katıldı.

Edirne'de şap aşılaması sürüyor

Edirne Tarım ve Orman müdürlüğü ekiplerince şap aşılamasına devam ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aşılamaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Sahada yürütülen etkin şap aşılama çalışmaları ile hayvan sağlığının korunarak gıda güvenliğinin de sağlığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Edebiyat, edirne, Güncel, Tarım, Son Dakika

