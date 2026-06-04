Gözlerini Kaybeden Filistinli Genç Umut Bekliyor - Son Dakika
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Gözlerini Kaybeden Filistinli Genç Umut Bekliyor

04.06.2026 11:27
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İsrail saldırısında gözünü kaybeden Hamza Haşşaş, tedavi için yurt dışına çıkmayı bekliyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 2 yıl önce düzenlediği saldırıda aldığı yara sonucu sağ gözünü kaybeden ve soluyla da kısmi şekilde görebilen Filistinli genç Hamza Haşşaş, tedavi olabilmek için yurt dışına çıkmayı bekliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren soykırımın bölgede açtığı yaralar, Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen devam eden saldırılar ve abluka nedeniyle kapanamıyor.

Gazze'de hedef ayırt etmeksizin düzenlenen saldırılar neticesinde sağlık sektörü neredeyse çöküşün eşiğine geldi. Bugün ise İsrail'in bölgeye yakıt, tıbbi teçhizat, yedek parça dahil ürün girişini ciddi ölçüde engellemesi nedeniyle hastaneler birer birer kapılarını kapatmak zorunda kalıyor.

Saldırılardan sağ kurtulan ancak tedaviye ihtiyaç duyan Filistinliler ise uzun zamandır sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Genç bir hayatın seyrini değiştiren saldırı

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda yaşayan 20 yaşındaki Hamza Haşşaş, AA muhabirine, 2 yıl önceki İsrail saldırısını ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Bundan 2 yıl önce 4 Haziran'da doğrudan kendisini hedef alan bir saldırıya uğradığını aktaran Haşşaş, saldırı sonrası 3 gün boyunca komada kaldığını söyledi.

Haşşaş, komadan çıktıktan sonra uyandığında hiçbir şey göremediğini; tam bir karanlık içinde olduğunu, işitme yetisinin de hasar aldığını belirtti.

Saldırıda dayısını ve dayısının oğlunu kaybettiğini belirten Haşşaş, "Babam beni çok severdi, benim bu durumumdan çok etkilendi, dayanamadı; vefat etti." dedi.

Uzun tedaviler sonrası sağlanan yüzde 20'lik görme yetisi

"Kemik parçalanması olan elime platin takıldı. Bazı komplike ameliyatlar geçirdikten sonra tek gözümle kısmi şekilde; yüzde 20 oranında görebilir hale geldim." diyen Haşşaş, "Saldırda sağ gözüm tamamen işlevini kaybetti; büyük bir retina yırtılması ve kanama var. Sol gözümde ise şarapnel parçaları var. Benim için bölge dışına bir sevk kararı çıkarılmıştı, seyahat edeceğimi bildirmişlerdi fakat ani bir şekilde, İsrail işgal rejimi nedeniyle seyahatimiz ertelendi. Sol gözümden ameliyat olmam gerekiyor. Eğer bu ameliyat yapılmazsa, tamamen kör olma tehlikesiyle karşı karşıyayım." diye konuştu.

Gazze'de tedavi arayışı

Tedavisi için Gazze'deki hastanelerin kapısını çaldığını kaydeden Haşşaş, tedavi arayış serüveni şöyle anlattı:

"Avrupa Hastanesindeydim. Tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle tedavi yapılamıyor. Silikon gibi gerekli malzemeler yok, ameliyathane odası da yok. İsrail işgal rejimi, heyetlerin Gazze Şeridi'ne girmesini bile engelledi; ameliyatlar gecikti ya da başarısız oldu. Daha sonra Nasır Hastanesine gitmeyi denedim, orada da durum aynıydı göz ameliyatları için ameliyathane odası yoktu.

Gazze Şeridi'nde açtıkları Göz Hastanesine de gittim, durum aynı. Gözümdeki şarapnel parçaları nedeniyle kapsamlı bir ameliyat olmam gerekiyor. Bu şarapnellerin mutlaka temizlenmesi lazım. Eğer bu ameliyat yapılmazsa tamamen kör olma riski taşıyorum."

"Işığa bakamıyorum"

Haşşaş, sağ gözünün gittikçe küçüldüğünü; eriyip gittiğini ve çok ağrıdığını; ışıktan mahrum kaldığını söyledi.

Sol gözündeki şarapnellerin korneaya verdiği zarar yüzünden de ışığa bakamadığını aktaran Haşşaş, "Başım ağrıyor. Gözyaşlarım kendiliğinden akıyor, aniden yaş boşanıyor ve çok şiddetli bir yanma oluyor. Geceleri ise kulaklarımdan muzdarip oluyorum. Sol kulağımda sinir hasarı var. Geceleri bu uğultular, bu gürültüler yüzünden hiç uyuyamıyorum. Tamamen kör olmaktan korkuyorum. Bir gözümü kaybettiğim söylenebilir, neredeyse diğerini de kaybetmek üzereyim. Şarapnel parçaları yüzünden tamamen kör olma tehlikesi altındayım." ifadelerini kullandı.

"İsrail, üniversite okuma hayalimden mahrum etti"

İsrail'in Gazze'ye saldırıları başladığında lise son sınıf öğrencisi olduğunu belirten Haşşaş, "Üniversitede okumayı hayal ederdim. Herkes gibi okumayı; diğer insanlar gibi olmayı isterdim. Fakat İsrail işgali beni bundan mahrum etti." dedi.

Haşşaş, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) görme yetisinin en azından bir kısmını yeniden kazanabilmek için sevk işlemlerimi hızlandırmalarını istedi.

Dışarda tedavi için sevk evraklarının hazır olduğunu; tedavi olmanın hakkı olduğunu vurgulayan Filistinli genç Haşşaş, "Az ya da bir kısmı da olsa, görme yetimi yeniden kazanmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gözlerini Kaybeden Filistinli Genç Umut Bekliyor - Son Dakika

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