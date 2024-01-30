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Göztepe-Altay derbisi olaylarına ilişkin tutuklu sanığın tutukluluğu devam ediyor - Son Dakika
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Göztepe-Altay derbisi olaylarına ilişkin tutuklu sanığın tutukluluğu devam ediyor

Göztepe-Altay derbisi olaylarına ilişkin tutuklu sanığın tutukluluğu devam ediyor

İzmir'de Göztepe ile Altay arasındaki derbi maçında çıkan olaylarda Göztepeli taraftarın yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Furkan Ersanlı ile tutuksuz 23 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tutuksuz sanıkların 'maç seyir yasağı' tedbirinin kaldırılması talebini reddederek, sanık Ersanlı'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

30.01.2024 16:42
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İZMİR'de, Göztepe ile Altay arasındaki olayların çıktığı derbiye ilişkin Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ı işaret fişeğiyle yaralayan tutuklu sanık Furkan Ersanlı ile tutuksuz 23 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, duruşmada tutuksuz sanıkların avukatlarının, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a göre uygulanan 'maç seyir yasağı' tedbirinin kaldırılması talebini reddedip, sanık Ersanlı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe ve Altay arasında, 27 Kasım 2022'de oynanan derbide, Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğiyle, Göztepeli taraftar Mehmet Çakır yaralandı. Bu sırada Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan Mehmet Nihat Aydın da korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Olaylar nedeniyle maç, tatil edildi. Derbi sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Mehmet Nihat Aydın ile Altay tribünlerindeki Furkan Ersanlı, D.D., K.E., E.Y., H.Ç., M.E.K., A.G., H.K., M.Y., S.H., Ç.K., E.E., A.B., Ş.P., Ö.U., Ü.T., T.G., G.A.A ve E.K. tutuklandı. U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Kaleci Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldıran Mehmet Nihat Aydın hakkında, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olaylar nedeniyle her 2 takımı da hükmen mağlup saydı. Soruşturmanın ardından diğer şüpheliler hakkında da İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede savcı, Furkan Ersanlı'nın tribünde planlı ve kararlı şekilde, işaret fişeğini binlerce kişinin bulunduğu Göztepe tribünlerine doğru hedef gözetip, ateşleyerek, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarını işlediğinin altını çizdi. Ersanlı için bu suçlardan 23 yıla kadar hapis cezası istendi.

TEK TUTUKLU KALDI

Savcı; Ç.K., E.E., K.E., E.Y., D.D., H.Ç., M.E.K., S.H., A.B., A.G., H.K., Ö.U., Ş.P., Ü.T., T.G., G.A.A., E.K., M.Y., F.E., N.A.D., Y.A. ve F.Ö.'nün de 'Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardımdan' cezalandırılmalarını talep etti. Öte yandan sanıkların 'Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak', 'Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Süreç içinde Furkan Ersanlı hariç tüm sanıklar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ersanlı'nın yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada söz alan tutuksuz sanıkların avukatları, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a göre uygulanan tedbirin yani 'maç seyir yasağının' kaldırılmasını talep etti. Tutuklu sanık Furkan Ersanlı'nın avukatı ise "Sanık müvekkil Furkan Ersanlı doğrudan kastla hareket etmemiştir. Tutuklulukta geçirdiği süre 15 ayı geçmiştir. Hakkında olası kast hükümlerinin uygulanma ihtimali vardır. Bu nedenle tutuksuz yargılanmasını talep ederiz" dedi.

Duruşma savcısı, 'maç seyir yasağının' kaldırılması ve sanık Ersanlı'nın tutuksuz yargılanması taleplerinin reddini savundu.

Maç seyirci yasağının kaldırılması talebini reddeden mahkeme başkanı, yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın adli tıp kurumuna sevk edilmesine rağmen kati raporun dönmediğini belirterek, raporun istenmesine; Furkan Ersanlı'nın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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