Konak Belediyesi, Tahrip Edilen Anıtı Onardı

(İZMİR) - Konak Belediyesi, Güzelyalı'da Göztepe'nin Avrupa'da yarı final oynayan efsane kadrosu ile teknik direktör Adnan Süvari'yi simgeleyen anıtın, uğradığı saldırının ardından onarıldığını bildirdi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, saldırıyı gerçekleştiren kişiler hakkında başlatılan yargı sürecinin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Başkan Mutlu'nun talimatıyla harekete geçen Konak Belediyesi ekipleri, anıtın zarar gören bölümlerini onararak eski görünümüne kavuşturdu.

"Kentimizin değerlerine uzanan hiçbir saldırıya sessiz kalmayacak, kararlılıkla korumayı sürdüreceğiz"

Onarılan anıta ilişkin sosyal medya hesabından video paylaşan Mutlu, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliğinin tespit edildiğini ve haklarında kamu davası açıldığını belirtti. Mutlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Anıtımız ekiplerimizce titizlikle onarılarak yeniden komşularımızla buluştu. Güvenlik kamerası görüntülerinin titizlikle incelenmesi sonucunda kimlikleri tespit edilen kişiler hakkında kamu davası açılmış olup, sürecin sonuna kadar yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kentimizin değerlerine ve kamusal alanlarına uzanan hiçbir saldırıya sessiz kalmayacak, kararlılıkla korumayı sürdüreceğiz."

Güzelyalı Mahalle Muhtarı Nedim Altan da anıtın kısa sürede onarılmasından dolayı belediyeye teşekkür ederek, "Geçtiğimiz günlerde mahallemizde bulunan anıt tahrip edildi. Konak Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu, büyük bir özveriyle bütün her şeyi en kısa zamanda tamamladı." dedi