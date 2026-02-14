Konak Belediyesi, Tahrip Edilen Anıtı Onardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konak Belediyesi, Tahrip Edilen Anıtı Onardı

14.02.2026 16:14  Güncelleme: 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak Belediyesi, Göztepe'nin efsane kadrosunu simgeleyen anıtın onarımını tamamladı. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, saldırganların kimliğinin tespit edildiğini ve yargı sürecinin takipçisi olacaklarını duyurdu.

(İZMİR) - Konak Belediyesi, Güzelyalı'da Göztepe'nin Avrupa'da yarı final oynayan efsane kadrosu ile teknik direktör Adnan Süvari'yi simgeleyen anıtın, uğradığı saldırının ardından onarıldığını bildirdi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, saldırıyı gerçekleştiren kişiler hakkında başlatılan yargı sürecinin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Başkan Mutlu'nun talimatıyla harekete geçen Konak Belediyesi ekipleri, anıtın zarar gören bölümlerini onararak eski görünümüne kavuşturdu.

"Kentimizin değerlerine uzanan hiçbir saldırıya sessiz kalmayacak, kararlılıkla korumayı sürdüreceğiz"

Onarılan anıta ilişkin sosyal medya hesabından video paylaşan Mutlu, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliğinin tespit edildiğini ve haklarında kamu davası açıldığını belirtti. Mutlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Anıtımız ekiplerimizce titizlikle onarılarak yeniden komşularımızla buluştu. Güvenlik kamerası görüntülerinin titizlikle incelenmesi sonucunda kimlikleri tespit edilen kişiler hakkında kamu davası açılmış olup, sürecin sonuna kadar yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kentimizin değerlerine ve kamusal alanlarına uzanan hiçbir saldırıya sessiz kalmayacak, kararlılıkla korumayı sürdüreceğiz."

Güzelyalı Mahalle Muhtarı Nedim Altan da anıtın kısa sürede onarılmasından dolayı belediyeye teşekkür ederek, "Geçtiğimiz günlerde mahallemizde bulunan anıt tahrip edildi. Konak Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu, büyük bir özveriyle bütün her şeyi en kısa zamanda tamamladı." dedi

Kaynak: ANKA

Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Belediye, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak Belediyesi, Tahrip Edilen Anıtı Onardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Meloni’nin zorlu anları Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
Suyla dolan caddede sörf yaptı Suyla dolan caddede sörf yaptı
İngiliz Kraliyet dekoratörünün eleştiriler sonucu intihar ettiği ortaya çıktı İngiliz Kraliyet dekoratörünün eleştiriler sonucu intihar ettiği ortaya çıktı
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

18:57
İki hoca da tüm kozlarını oynadı İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
18:44
Türk donanması, Almanya’da
Türk donanması, Almanya'da
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
17:30
Madde bağımlısı şahıs “Ne geziyorsunuz burada“ diyerek polislere satırla saldırdı
Madde bağımlısı şahıs "Ne geziyorsunuz burada?" diyerek polislere satırla saldırdı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 19:01:06. #7.11#
SON DAKİKA: Konak Belediyesi, Tahrip Edilen Anıtı Onardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.