Graham'dan Gazze Soykırımı Savunması

20.02.2026 14:29
Senatör Graham, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını 2. Dünya Savaşı'na benzetti.

ABD'li Senatör Lindsey Graham, İsrail'in Gazze Şeridi'nde on binlerce Filistinliyi öldürerek yaptığı soykırımı, ABD'nin 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da insanları aç bırakması ve kentleri yerle bir edercesine bombalamasına benzeterek savundu.

ABD'li Senatör Graham, Sky News Arabia'ya verdiği röportajda, İsrail'in Ekim 2023'te başlayan ve 2 yıldan fazla sürede yaşlı, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu on binlerce Filistinli sivilin ölümüne neden olan saldırılarının Hristiyan değerleriyle uyuşmadığı argümanını "kabul etmediğini" belirterek öldürülenlerin siviller olmadığını ima etti.

"Biz 2. Dünya Savaşı'nda ne yaptık? Almanları aç bırakmamız hakkında bir anlığına bile olsa hiç düşündük mü? Tüm kentleri tamamen yıkana kadar bombalamadık mı?" diye ABD'nin yaptıklarını hatırlatan Graham, İsrail'in de bir savaşın içinde olduğunu, ülkesi gibi benzer şeyleri yapabileceğini savundu."

2. Dünya Savaşı ile Ekim 2023'teki İsrail'in Gazze'ye saldırılarını birbirine benzeten Graham, "7 Ekim'de yaşananların Yahudiler için kesinlikle varoluşsal bir tehdit olduğunu" ileri sürdü.

Dünyanın İsrail'in Gazze'ye saldırılarını anlamadığını savunan Graham, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece (Gazze'yi) dümdüz edin. Berlin'i dümdüz ettik, Tokyo'yu dümdüz ettik. Biz Japonya'da terör rejimini bitirmek için atom bombası atarken yanlış mıydık? Bana göre, İsrail olsaydım aynı yolu izler aynı şeyi yapardım. Askeri zafer olmadan, radikalizmi kırma umudu da yoktur. Biz Almanya'yı yerle bir ettik, Japonya'yı yerle bir ettik. Çoğu Cumhuriyetçi benim gibi düşünüyor.""

ABD, İran için kararını verdi

İran'la ilgili ABD kararının verildiğini belirten Graham, "Bütün bu gemiler yılın bu zamanında hava güzel olduğu için buraya gelmiyor." diyerek İran'a savaş sinyalleri verdi.

Graham, İran'a karşı "askeri bir müdahaleye ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi senatör ayrıca, "ABD ile İsrail arasındaki (son protestolara gönderme yaparak) İran'ın kendi halkını öldürme kapasitesini zayıflatmaya yardımcı olacak ortak bir girişimin, memnuniyet verici bir gelişme olacağını" savundu.

Kaynak: AA

