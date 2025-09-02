Graham Greene 73 Yaşında Hayatını Kaybetti

"Kurtlarla Dans" ve "Yeşil Yol" filmlerindeki unutulmaz rolleriyle tanınan Kanadalı aktör Graham Greene'nin 73 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı.

MENAJERİ AÇIKLAMA YAPTI

Kanada basınından CBC News'te yer alan habere göre, Greene'nin menajeri yazılı bir açıklama yaparak ünlü oyuncunun vefatını duyurdu. Açıklamada, "Efsanevi Kanadalı aktör Graham Greene'nin huzur içinde vefat ettiğini derin bir üzüntü ile duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi. Menajeri, Greene'nin doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini belirtti ve anma törenine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağını aktardı.

Greene, 1990 yapımı "Kurtlarla Dans" filminde canlandırdığı "Kicking Bird" karakteriyle sinema tarihine damga vurmuş, bu performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmişti. Ayrıca, 1999 yapımı "Yeşil Yol" filmindeki rolüyle de geniş kitlelerin hafızasında yer edinmişti.