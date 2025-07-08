Grand Kartal Otel Yangın Davası Savunmaları - Son Dakika
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Grand Kartal Otel Yangın Davası Savunmaları

08.07.2025 18:52
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Otel yangınında sanıklar, suçlamaları reddederek çeşitli açıklamalarda bulundu.

GAZ TESİSATI TEKNİK SERVİS SORUMLUSU: STANDART DIŞI BİR UYGULAMA GÖRMEDİM

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını davasında, tutuklu sanık gaz tesisatı teknik servisi sorumlusu Muharrem Şen'in savunması alındı. Şen savunmasında, "Benim proje sorgulama yetkim yoktur. Proje sorgulasam da ben mühendis değilim, anlayamam. Projedeki kusurlar benim alanım değil. Ben bana verilen talimatla bakım yapan teknik servisim. LGP'nin flexinin dış izolasyonun yanması gaz kaçıracağı ve yanacağı anlamına gelmez. Gazı tutan borunun içindeki hasır teldir. Erime derecesi 1400 derecelerdedir. Çöp kutusunun yanmasıyla eriyecek bir şey değil. Ayrıca alarmın devreye girmemesi, gaz kaçağı olmadığı anlamına gelir. Yaptığım son kontrolde alarm cihazları sorun anında gazı otomatik kesmekteydi. Diğer tesisatta ve flexi borularda sorun görmedim. Proje çizme, onaylama imal etme yetkim yoktur. Ben otele 2022'de bir kez gittim. LPG tankının kapağını değişseniz de olur, değişmeseniz de 2 ay sonra tekrar gidip onu değiştirdim. Başka bir eksik olsa onu da yapardım. 2024'te de tekrar gittim ama kimseyi göremediğim, yetkiliye ulaşamadığım için otele giremedim, kapalıydı. Boruları herkes değiştirebilir, gittiğimde standart dışı bir uygulama görmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum" dedi.

İSG UZMANI: BEN O OTELE HİÇ GİTMEDİM

Daha sonra savunması alınan tutuklu sanık İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ece Kayacan, "Benim Grand Kartal Otel'e yapılan atamam, Gazelle Otel'e yapılan atama ile 10 saniye farkla yapılmış. Sistemde Grand Kartal'a 10 dakikalık atamam yapılmış. Ben o otele hiç gitmedim. Böyle bir atamam olduğunu bile soruşturma aşamasında öğrendim. Sigortam Gazelle'den yapıldı. Yasa gereği önce sigorta, ardından İSG ataması yapılıyor. Eskiden sistemsel bir açık nedeniyle benim Grand Kartal'a atamam yapılmış ancak bu sistemdeki hata 2022'de düzeltildi. Bu atamanın nasıl yapıldığını da bilmiyorum. Yasa gereği benim oraya İSG hizmeti vermem sigortam yapılmadığı için mümkün değil. Grand Kartal Otel'de İSG uzmanı olarak çalışmadım. 2021'den beri Gazelle otelde İSG uzmanıyım. Gözaltına alındıktan sonra istifa ettim. 10 dakikalık atama süresince sigortam olmadığı için atamanın bir anlamı yok. Ancak olsa bile 1 kişilik süredir. Çünkü biz, iş yerinde 10 dakikayı 1 kişiye ayırırız. 10 dakikalık atamada kış döneminde 1 kişinin çalışıyor olması mantıklı değil. Hiç gitmediğim ve personeli görmediğim bir yerde böyle bir rapor hazırlayamam. Grand Kartal'a turistik amaçla bile gitmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum, hayatımda gitmediğim bir otel" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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