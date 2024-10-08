Grandi, Cideyde Yabus Sınır Kapısını Ziyaret Etti

CİDEYDE YABUS SINIR KAPISI, 8 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi (Ortada), Suriye ve Lübnan arasındaki Cideyde Yabus sınır kapısını ziyaret ediyor, 7 Ekim 2024.
Suriye devlet haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre Grandi Pazartesi günü Suriye ve Lübnan sınırındaki Cideyde Yabus sınır kapısını ziyaret etti.
Grandi aynı gün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Lübnan'daki 1,2 milyondan fazla insanın artan gerilim nedeniyle yerinden edildiğini söyledi. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)
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