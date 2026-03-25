Greenpeace Berlin'de İklim Eylemi Düzenledi

25.03.2026 19:56
Çevre örgütü Greenpeace, Almanya'da hükümetin yeni iklim koruma programını protesto etmek amacıyla başkent Berlin'de bir eylem gerçekleştirdi.

Greenpeace üyesi 9 aktivist, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in çalışma ofisinin bulunduğu Şansölyelik binası üzerine bir vinçe çıkarak yaklaşık 100 metrekare büyüklüğünde pankart açtı.

"Fosil yakıt politikası yerine özgürlük" yazılı olan pankart ile aktivistler federal hükümetin enerji ve iklim politikalarını eleştirdi."

Eylemin bakanlar kurulu toplantısı öncesi yapılması nedeniyle çok sayıda polis bölgeye gelerek aktivistleri vinçten indirdi.

Almanya, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik hedeflerini sürdürürken, federal hükümet yeni iklim koruma programını kamuoyuna sundu.

Buna göre Almanya, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını 1990 seviyesine kıyasla yüzde 65 azaltmayı hedefliyor. Ülke ayrıca 2045 yılına kadar iklim nötr olmayı, yani atmosfere salınan sera gazı miktarını dengelemeyi planlıyor.

Avrupa genelinde alınan kararlar kapsamında Almanya'nın 2030'a kadar emisyonlarını 2005 yılına göre yarı yarıya düşürmesi gerekiyor. Ancak mevcut veriler, ülkenin iklim koruma hedeflerine ulaşma konusunda planlanan yolun gerisinde kaldığını ortaya koyuyor.

Bu çerçevede hazırlanan yeni iklim koruma programı kapsamında, karada daha fazla rüzgar türbini kurulması ve iklim değişikliğine daha dayanıklı karma ormanların desteklenmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

