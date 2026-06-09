Greenpeace'ten Türkiye'nin Elektrifikasyon Hedefine Destek - Son Dakika
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Greenpeace'ten Türkiye'nin Elektrifikasyon Hedefine Destek

09.06.2026 17:40
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Greenpeace, Türkiye'nin COP31'deki elektrifikasyon hedefini olumlu buldu, ancak fosil yakıtları eleştirdi.

(ANKARA) - Greenpeace, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamında açıkladığı küresel elektrifikasyon hedefini olumlu bir adım olarak değerlendirdi ancak bu hedefin fosil yakıtlardan çıkış ve yenilenebilir enerjiye adil geçiş politikalarıyla desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nda (SB64), COP31 Eylem Gündemi'ni açıklamış ve nihai enerji talebinin elektrikle karşılanan payının 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarılmasını hedeflediklerini duyurmuştu.

Konferansı Bonn'da takip eden Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin küresel elektrifikasyonu hızlandırma çağrısının temiz enerji geleceği açısından önemli olduğunu" belirtti.

Özyer, "Türkiye'nin COP31 ev sahibi sıfatıyla elektrifikasyon vizyonunu savunurken; yurt içinde kömür santrallerini işletmeye devam etmesini ve Afşin-Elbistan Termik Santrali'ne yeni üniteler eklenmesini planlamasını çelişki" olarak nitelendirdi.

Özyer, gerçek iklim liderliğinin, elektrifikasyon politikalarını fosil yakıtlardan çıkış takvimiyle desteklemeyi gerektirdiğini savunarak, Afşin-Elbistan A Termik Santrali'ne yönelik yeni ünite planlarının iptal edilmesi çağrısında bulunuldu.

Öte yandan COP31 Eylem Gündemi'nde yer alan atık üretimindeki artışın yarıya indirilmesi, sıfır atık yaklaşımının yaygınlaştırılması ve metan emisyonlarının azaltılması hedefleri de Greenpeace tarafından olumlu karşılandı.

Ancak Özyer, sıfır atık hedefinin hayata geçirilebilmesi için plastik ve tekstil atıkları ithalatının sona erdirilmesi, yeni petrokimya tesislerinin açılmaması ve plastik üretimine yönelik yatırımların durdurulması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Greenpeace'ten Türkiye'nin Elektrifikasyon Hedefine Destek - Son Dakika

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