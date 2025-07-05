Gregory Privat İstanbul Caz Festivali'nde

Piyanist Gregory Privat ve trompet sanatçısı Tolga Bilgin, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen "32. İstanbul Caz Festivali"nde konser verdi.

Fransız Sarayı'nda düzenlenen konserde piyano, klavye ve vokalde yer alan Privat'a, elektro basta Elvin Bironien, davulda Tilo Bertholo ile trompette Tolga Bilgin eşlik etti.

Cazın son yıllarda çok konuşulan piyanist ve vokallerinden biri olan Gregory Privat, son albümü "Phoenix"i dinleyicilerine sundu.

Açılışta konuşan Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, cazın büyüsünü Gregory Privat ile birlikte İstanbul'da paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Privat'ın çağdaş caz sahnesinin en yaratıcı ve özgün sanatçılarından biri olduğunu belirten Dumont, şunları kaydetti:

"Fransız müzik geleneğini Karayip kökleriyle harmanlayarak yeni ufuklar açıyor. Bu geleneği ve bu yaratıcılığı Türk seyircilerle paylaşmak için Fransız sarayından daha güzel bir mekan olamazdı. Aramızda çok yetenekli bir sanatçı olan Türk trompetçi Tolga Bilgin'in de bulunmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu durum konserimizin Fransız-Türk boyutunu da güçlendiriyor. Eminim ki dinleyeceğimiz bu müzikte dostluklarımızın ve ortak geleceğimizin yankısını bulacağız."

"Beni gerçekten çok etkileyen Fransız piyanist Michel Petrucciani'ydi"

Gregory Privat ise sanat yolculuğuna ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının da bir piyanist olduğunu dile getirerek, "Martinik'te, gerçekten geleneksel bir müziğin içine doğdum, aynı zamanda cazın da... Çünkü babam cazı çok severdi. Sonra Fransa'ya geldim ve birçok müzisyenle tanıştım. Kariyerime albümler yaparak başladım. Sonuncusunun adı 'Phoenix'. Bu benim İstanbul'da ilk yolculuğum değil. Ama bu konser benim grubumla ilk yolculuğum. Bu yüzden burada olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Memleketi Martinik'in her zaman ilham kaynağı olduğunu aktaran Privat, "İlk ilham kaynağım, oradan gelen müzik, gelenek. Ama caz ve özellikle piyano için söyleyebilirim ki beni gerçekten çok etkileyen Fransız piyanist Michel Petrucciani'ydi. İşte o zaman caz müzisyeni olmak istedim." diye konuştu.

Türk seyircisine müziğini ilk kez gösterdiğini söyleyen Privat, çok heyecanlı olduğunu sözlerine ekledi.

Trompet sanatçısı Tolga Bilgin ise harika bir atmosferde konserin gerçekleştirildiğini belirterek, "İstanbul Caz Festivali'nde ilk çalışım mı, ikinci çalışım mı bilmiyorum. Gregory Privat'ın Paris'ten gelen triosu, müthiş bir grup. Konser onun bestelerinden oluşuyor. Ben kendilerine konserin sonunda iki şarkısını eşlik ediyorum. Güzel bir prova yaptık. Birbirimizi çok sevdik. Her şey olumlu gidiyor." dedi.

Gregory Privat

Gregory Privat, Fransa'nın Karayipler'deki denizaşırı bölgesi Martinik'te dünyaya geldi. Müzik tutkusunu Karayipli müzik grubu Malavoi'nin piyanisti olan babası Jose Privat sayesinde çok küçük yaşta keşfetti.

İlerleyen yıllarda mühendislik eğitimi de almasına rağmen müzik tutkusu ağır bastı, besteci ve piyanist oldu.

Privat'ın yolu Jacques Schwarz-Bart, Stephane Belmondo, Guillaume Perret ve Sonny Troupe gibi müzisyenlerle kesişti ve bu isimlerin sanatına katkısı büyük oldu.

Sanatçı, 27 yaşında kendi bestelerinden oluşan ve büyük bir ilgiyle karşılanan ilk albümü "Ki Koee"yi yayımladı. İkinci albümü "Tales of Cyparis"in başarısını, Victoires du Jazz ödüllerinde yılın keşfi kategorisinde aday gösterilen "Luminescence" izledi. İlk solo albümü "Yonn"u ise 2022'de çıkardı. "Phoenix" albümüyle de Django Reinhardt Ödülü'ne layık görüldü.