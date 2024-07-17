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Gri balıkçıl kuşunun su yılanı ile mücadelesi kamerada

ANKARA - Gri balıkçıl kuşunun, avı su yılanı ile mücadelesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntüleri kaydetmeye devam ediyor. DKMP, sosyal medya hesabından, Gri balıkçıl kuşunun, avı su yılanı ile mücadelesini "Mini belgesel tadında" ifadesiyle paylaştı.