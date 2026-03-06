Grizu patlamasında ölen 103 madenci, facianın 43'üncü yıl dönümünde dualarla anıldı

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Armutçuk Müessesesi'nde 7 Mart 1983 tarihinde meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 103 maden işçisi, facianın 43'üncü yıl dönümünde dualarla anıldı.

TTK'ye bağlı Armutçuk Müessesesi'nde, 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren 103 maden işçisi için anma töreni düzenlendi. Facianın günü mesai gününe denk gelmediği için bugün yapılan anma törenine, milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Eylem Ertuğrul, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Kandilli Belediye Başkanı Osman Çakmakoğlu, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Çetin Yiğit, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile sendika ve TTK yöneticileri, Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Rıza Kılıçarslan ve siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

KURTULAN MADENCİYE HEYKEL HEDİYE EDİLDİ

Anma töreninde, madenciler ve diğer katılımcılar, faciada yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşunda bulundu. Grizu faciasından yaralı kurtulan emekli maden işçisi Hüseyin Demirel'e, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu tarafından tüm şehit madencilerin anısına madenci heykeli takdim edildi. Törende konuşma yapan GMİS Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan, 43 yıl önce şehit olan 103 maden işçisini ve tüm maden şehitleri ile tüm vatan şehitlerini sevgi, saygı ve rahmetle andıklarını ifade etti. Törende şehit madenciler için Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Programın ardından maden işçileri ocağa inip, mesailerine başladı.