Grönland Bakanı Egede, ABD'ye karşı AB desteğinin belirleyici olduğunu söyledi

Grönland Dışişleri, Ticaret ve Madenler Bakanı Mute Bourup Egede, ABD ile sorunların çözümü için yapılan görüşmelerin sürdüğünü belirterek "Kendi geleceğimizi belirleme hakkımızın tehlikede olduğu bir durumla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Egede, Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komitesi (AFET) ve Kalkınma Komitesi (DEVE) ortak toplantısında konuştu.

Grönland halkının Avrupa Birliği (AB) ve tüm müttefiklerine "her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu" söyleyen Egede, "Kendi geleceğimizi belirleme hakkımızın tehlikede olduğu bir durumla karşı karşıyayız." dedi.

Egede, mevcut durumun halk arasında güvensizlik hissi oluşturduğu ve bu nedenle halkın ruh sağlığının olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Danimarka ve ABD ile sorunların çözümü için üst düzey yetkililerden oluşturulan grubun çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Egede, "AB'nin yanımızda olduğunu bilmek bize manevi güç verdi. Daha da önemlisi bu, ABD yönetimine, Grönland'a müdahale etmenin tüm AB'ye müdahale etmek anlamına geldiğine dair güçlü bir mesaj iletti." diye konuştu.

Egede, AB-Grönland ilişkilerinin herkes için karşılıklı kazanç sağlaması gerektiğini belirterek, adanın kritik ham maddeler alanında AB'nin tedarik zincirini güvence altına almasına yardımcı olabileceğini ve böylece kendi ekonomisini de çeşitlendirebileceğini söyledi.

Grönland'ın her zaman ada halkına ait olacağını ifade eden Egede, "Ancak içinde yaşadığımız dünyada kendimizi izole edemeyiz. Bu nedenle güçlü ortaklara da ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland, bir süredir ABD Başkanı Donald Trump'ın adayı kontrol etme yönündeki açıklamaları nedeniyle Washington ile Kopenhag ve Brüksel arasında gerilime konu oluyor.

Trump, Grönland'ın ABD'nin güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını savunurken Danimarka ve Grönland yönetimleri adanın "satılık" olmadığını vurguluyor.

AB yönetimi ise Grönland'ın geleceğine ilişkin kararların Danimarka ve Grönland halkına ait olduğunu vurgularken, Arktik güvenliği ile kritik ham maddeler alanlarında bölgeyle işbirliğini artırıyor.