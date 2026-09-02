Grönland Bakanı Egede, ABD'ye karşı AB desteğinin belirleyici olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Grönland Bakanı Egede, ABD'ye karşı AB desteğinin belirleyici olduğunu söyledi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Grönland Dışişleri Bakanı Mute Bourup Egede, ABD ile yaşanan gerilimde kendi geleceğini belirleme hakkının tehlikede olduğunu belirterek, AB'nin desteğinin kendilerine manevi güç verdiğini ve ABD'ye güçlü bir mesaj ilettiğini söyledi. Egede, üst düzey görüşmelerin sürdüğünü, adanın AB'nin kritik ham madde tedarikinde rol alabileceğini ifade etti.

Grönland Dışişleri, Ticaret ve Madenler Bakanı Mute Bourup Egede, ABD ile sorunların çözümü için yapılan görüşmelerin sürdüğünü belirterek "Kendi geleceğimizi belirleme hakkımızın tehlikede olduğu bir durumla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Egede, Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komitesi (AFET) ve Kalkınma Komitesi (DEVE) ortak toplantısında konuştu.

Grönland halkının Avrupa Birliği (AB) ve tüm müttefiklerine "her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu" söyleyen Egede, "Kendi geleceğimizi belirleme hakkımızın tehlikede olduğu bir durumla karşı karşıyayız." dedi.

Egede, mevcut durumun halk arasında güvensizlik hissi oluşturduğu ve bu nedenle halkın ruh sağlığının olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Danimarka ve ABD ile sorunların çözümü için üst düzey yetkililerden oluşturulan grubun çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Egede, "AB'nin yanımızda olduğunu bilmek bize manevi güç verdi. Daha da önemlisi bu, ABD yönetimine, Grönland'a müdahale etmenin tüm AB'ye müdahale etmek anlamına geldiğine dair güçlü bir mesaj iletti." diye konuştu.

Egede, AB-Grönland ilişkilerinin herkes için karşılıklı kazanç sağlaması gerektiğini belirterek, adanın kritik ham maddeler alanında AB'nin tedarik zincirini güvence altına almasına yardımcı olabileceğini ve böylece kendi ekonomisini de çeşitlendirebileceğini söyledi.

Grönland'ın her zaman ada halkına ait olacağını ifade eden Egede, "Ancak içinde yaşadığımız dünyada kendimizi izole edemeyiz. Bu nedenle güçlü ortaklara da ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland, bir süredir ABD Başkanı Donald Trump'ın adayı kontrol etme yönündeki açıklamaları nedeniyle Washington ile Kopenhag ve Brüksel arasında gerilime konu oluyor.

Trump, Grönland'ın ABD'nin güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını savunurken Danimarka ve Grönland yönetimleri adanın "satılık" olmadığını vurguluyor.

AB yönetimi ise Grönland'ın geleceğine ilişkin kararların Danimarka ve Grönland halkına ait olduğunu vurgularken, Arktik güvenliği ile kritik ham maddeler alanlarında bölgeyle işbirliğini artırıyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hamster Coin, Dış Politika, Grönland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Grönland Bakanı Egede, ABD'ye karşı AB desteğinin belirleyici olduğunu söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti İngiltere'nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti
Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı
Times Meydanı’nda yaralanmıştı: Dünyaca ünlü bankacı hayatını kaybetti Times Meydanı’nda yaralanmıştı: Dünyaca ünlü bankacı hayatını kaybetti

17:33
Adli Tıp’tan Erhan Çelik’in sözleriyle örtüşen rapor İşte Özlem Gültekin’in kesin ölüm nedeni
Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni
17:00
Trabzonspor’dan Richarlison bombası
Trabzonspor'dan Richarlison bombası
16:54
Yapılan itiraz reddedildi Üsküdar Belediyesi’nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek
Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek
16:30
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım
15:20
Marmara’da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 17:47:10. #7.13#
SON DAKİKA: Grönland Bakanı Egede, ABD'ye karşı AB desteğinin belirleyici olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement