Grönland, Trump'ın Hastane Gemisi Teklifine Hayır Dedi

22.02.2026 19:31
Grönland Başbakanı Nielsen, ABD'nin hastane gemisi teklifine ihtiyaçları olmadığını belirtti.

Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın "hastalara hizmet sunulması için" Grönland'a bir hastane gemisi göndereceklerini açıklaması üzerine böyle bir gemi istemediklerini, ücretsiz sağlık sistemlerinin bulunduğunu söyledi.

Nielsen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın "ulusal güvenlik gerekçesiyle" ABD topraklarına katmak istediğini söylediği Grönland'a bir hastane gemisi göndereceği yönündeki söylemlerini değerlendirdi.

ABD'nin Grönland'a hastane gemisi göndermek istediğini not ettiklerini belirten Nielsen, "Ancak biz Trump'ın göndereceğini söylediği gemiyi istemiyoruz. Bizim ücretsiz bir sağık sistemimiz var. Bu bilinçli bir tercih ve toplumun temel bir parçası." ifadelerine yer verdi.

Nielsen, ABD'de sağlık sisteminin ücretli olduğuna işaret ederek, "İşbirliği ve diyaloğa her zaman açığız. Özellikle de ABD ile. Sosyal medyada rastgele paylaşımlar yapmak yerine bizimle konuşun." görüşünü paylaştı.

Danimarka Savuma Bakanı Troels Lund Poulsen de ülke medyasına yaptığı açıklamada, Grönland'ın özel bir sağlık girişimine ihtiyaç duymadığını, vatandaşların gereken sağlık hizmetini aldığını kaydetti.

Trump, bugün yaptığı paylaşımda, bir hastane gemisinin Grönland'a gitmek üzere "yolda olduğunu" belirtmişti.

Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığı Louisiana Valisi Jeff Landry ile çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Trump, "Harika bir hastane gemisini Grönland'a, orada bakılmayan hastalara bakılması için gönderiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Grönland sakinleri, daha önce de Trump'ın Ada'ya yönelik politikasına karşı çıkmış, Danimarka'ya bağlı sosyal yardım sistemiyle ücretsiz sağlık hizmeti alabilmelerinden memnun olduklarını dile getirmişti.

Kaynak: AA

