GSB Burs Başvuruları Başladı - Son Dakika
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GSB Burs Başvuruları Başladı

GSB Burs Başvuruları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, burs başvurularının e-Devlet üzerinden 13 Ekim'e kadar yapıldığını açıkladı.

08.10.2024 10:54
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(ANKARA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular, üniversite öğrencileri tarafından e-Devlet sistemi üzerinden 13 Ekim tarihine kadar gerçekleştirilebilecek.

GSB burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 13 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; tüm imkanlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA

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