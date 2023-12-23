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GSS'li Vatandaşlar Prim Borcu Olsa Bile Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilecek - Son Dakika
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GSS'li Vatandaşlar Prim Borcu Olsa Bile Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilecek

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki vatandaşlar, prim borcu olsa dahi Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek. Cumhurbaşkanı kararıyla, GSS'li olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, 31 Aralık 2024'e kadar Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.

GSS\'li Vatandaşlar Prim Borcu Olsa Bile Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilecek
23.12.2023 - 14:55,
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Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki vatandaşlar, prim borcu olsa dahi Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, GSS'li olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin düzenleme 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Böylece bu kapsamdaki kişiler, prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın devlet hastaneleri ile devlet üniversitesi hastanelerinden önümüzdeki yıl da yararlanabilecek.

Kaynak: AA
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