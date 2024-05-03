GSÜ Filistin Masası, Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için eylem yaptı - Son Dakika
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GSÜ Filistin Masası, Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için eylem yaptı

GSÜ Filistin Masası, Gazze\'deki soykırıma dikkat çekmek için eylem yaptı

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinden oluşan 'GSÜ Filistin Masası' inisiyatifi, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek ve İsrail'in saldırılarını kınayan bir eylem yaptı. Üniversite bahçesinde bir araya gelen öğrenci ve akademisyenler, Gazze'de hayatını kaybedenleri temsilen yere kefen serdi. Yere yatıp üzerlerine kefen seren öğrenciler de İsrail'in saldırılarını kınadı. 'Zeytin Dalı Silaha Direniyor', 'Galatasaray'dan Gazze'ye selam', 'Direnişin Adı Gazze', 'Özgür Filistin'in Yanındayız' yazılı Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça pankartlar taşıyan öğrenci ve akademisyenler, sloganlar atıp Gazze'ye destek mesajı verdi.

03.05.2024 15:13
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Galatasaray Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinden oluşan "GSÜ Filistin Masası" inisiyatifi, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek ve İsrail'in saldırılarını kınayan bir eylem yaptı.

Üniversite bahçesinde bir araya gelen öğrenci ve akademisyenler, Gazze'de hayatını kaybedenleri temsilen yere kefen serdi. Yere yatıp üzerlerine kefen seren öğrenciler de İsrail'in saldırılarını kınadı.

"Zeytin Dalı Silaha Direniyor","Galatasaray'dan Gazze'ye selam", "Direnişin Adı Gazze", "Özgür Filistin'in Yanındayız" yazılı Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça pankartlar taşıyan öğrenci ve akademisyenler, sloganlar atıp Gazze'ye destek mesajı verdi.

Grup adına açıklama yapan üniversite öğrencisi Halil Ünsal, "Siyonist İsrail devletinin Filistinlilere yönelik yıllardır süregelen işgal ve etnik temizlik politikaları, son 6 aydır Gazze halkına yönelik bir soykırıma dönüşmüştür. Tüm dünyanın gözü önünde siviller, bebekler, çocuklar ve kadınlar acımasızca katledilmekte ve her türlü insani yardım engellenmektedir." ifadelerini kullandı.

Ünsal, Batı'nın uluslararası hukuku savunma iddiasında olmasına rağmen, İsrail yönetiminin destekçisi olduğunu kaydetti.

ABD'deki Filistin'e destek için düzenlenen geniş çaplı eylemlere de değinen Ünsal, şunları kaydetti:

"Gazze'de üniversiteler bombalanırken, akademisyenler ve öğrenciler katledilirken sessiz kalan ABD yönetimi, üniversitelerdeki barışçıl protestolara baskıcı yöntemlerle müdahale etmektedir. Bu durum, protestocuların polis şiddetine maruz kalmasına, öğrencilerin haksız yere okullarından uzaklaştırılmasına ve akademisyenlerin gözaltına alınmasına yol açmaktadır."

Ünsal, Galatasaray Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri olarak, Gazze halkıyla ve Gazze halkı için sesini yükselten tüm vicdanlı insanlarla dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Görevlisi Olcay Kunal da Fransızca yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Eyleme bazı Fransız öğrenciler de destek verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GSÜ Filistin Masası, Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için eylem yaptı - Son Dakika

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