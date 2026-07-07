HENGZHOU, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de etkili olan rekor düzeydeki yağışların yol açtığı seller nedeniyle salı günü saat 10.00 itibarıyla 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişiden ise haber alınamıyor.
Sel önleme ve afet yardım çalışmalarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, bölgedeki yağış miktarının 24 saatlik ölçümlerde rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.
Öte yandan can kayıpları ve kayıp vakalarının tamamının Hengzhou'da meydana geldiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Guangxi'de Sel Felaketi: 4 Ölü, 8 Kayıp - Son Dakika
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