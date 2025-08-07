GUANGZHOU, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da çarşamba sabahı yağmurların tetiklediği heyelanda mahsur kalan 14 kişiden 9'una perşembe günü saat 09.00 itibarıyla ulaşıldı.
Yetkililer, toprak altından çıkarılan kişilerden 2'sinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ulaşılamayan 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Guangzhou'da Heyelan: 14 Mahsur Kalıp 2 Ölü
