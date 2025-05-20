Guangzhou'da Siber Saldırı: Kötü Niyetli Yazılım Yüklendi

GUANGZHOU, 20 Mayıs (Xinhua) -- Merkezi Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan bir bilim ve teknoloji şirketine ait self-servis ekipmanının arka uç sistemine kötü niyetli yazılım yüklenerek siber saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yerel polis yetkililerinin salı günü yaptıkları açıklamada saldırıyla ilgili ihbarı alır almaz vakit geçirmeksizin bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yetkililer ilgili örnekleri toplayıp elektronik kanıtları yasalara uygun şekilde güvence altına aldıklarını söyledi.

Siber saldırı yöntemleri ve ilgili kötü niyetli kod örnekleri üzerinde teknik analiz yürüten polis ilk aşamada siber saldırının, yurtdışındaki bir bilgisayar korsanlığı örgütü tarafından başlatıldığını belirledi.

Saldırganların, teknik yöntemlerle şirketin ağ güvenliğini devre dışı bırakarak yasadışı şekilde self-servis ekipmanının arka uç sistemlerine eriştiği ve yanal hareket tekniğiyle çok sayıda çevrimiçi cihaza sızıp bu cihazların kontrolünü ele geçirdiği tespit edildi.

Bilgisayar korsanları, yasadışı şekilde kontrol altına alınan cihazların arka uç sistemlerine çok sayıda kötü niyetli program yükledi. Şirketin resmi internet sitesinin ve belli iş sistemlerinin etkilenmesiyle birkaç saat boyunca ağ hizmetlerinde kesinti yaşandı.

Saldırı sonucunda şirket büyük zarar görürken bazı kullanıcıların özel bilgilerinin sızdığından da şüpheleniliyor.

Polis, siber saldırının, yurtdışındaki bir bilgisayar korsanlığı örgütü tarafından organize edilip önceden planlanmış büyük ölçekli bir operasyon olduğunu, siber saldırıya yönelik açık işaretler içerdiğini ve sıradan münferit bilgisayar korsanlarının yeteneklerini aştığını söyledi.