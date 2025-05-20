Guangzhou'da Siber Saldırı: Kötü Niyetli Yazılım Yüklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Guangzhou'da Siber Saldırı: Kötü Niyetli Yazılım Yüklendi

Guangzhou'daki bir teknoloji şirketine siber saldırı düzenlendi; kullanıcı bilgileri sızma riski var.

20.05.2025 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GUANGZHOU, 20 Mayıs (Xinhua) -- Merkezi Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan bir bilim ve teknoloji şirketine ait self-servis ekipmanının arka uç sistemine kötü niyetli yazılım yüklenerek siber saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yerel polis yetkililerinin salı günü yaptıkları açıklamada saldırıyla ilgili ihbarı alır almaz vakit geçirmeksizin bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yetkililer ilgili örnekleri toplayıp elektronik kanıtları yasalara uygun şekilde güvence altına aldıklarını söyledi.

Siber saldırı yöntemleri ve ilgili kötü niyetli kod örnekleri üzerinde teknik analiz yürüten polis ilk aşamada siber saldırının, yurtdışındaki bir bilgisayar korsanlığı örgütü tarafından başlatıldığını belirledi.

Saldırganların, teknik yöntemlerle şirketin ağ güvenliğini devre dışı bırakarak yasadışı şekilde self-servis ekipmanının arka uç sistemlerine eriştiği ve yanal hareket tekniğiyle çok sayıda çevrimiçi cihaza sızıp bu cihazların kontrolünü ele geçirdiği tespit edildi.

Bilgisayar korsanları, yasadışı şekilde kontrol altına alınan cihazların arka uç sistemlerine çok sayıda kötü niyetli program yükledi. Şirketin resmi internet sitesinin ve belli iş sistemlerinin etkilenmesiyle birkaç saat boyunca ağ hizmetlerinde kesinti yaşandı.

Saldırı sonucunda şirket büyük zarar görürken bazı kullanıcıların özel bilgilerinin sızdığından da şüpheleniliyor.

Polis, siber saldırının, yurtdışındaki bir bilgisayar korsanlığı örgütü tarafından organize edilip önceden planlanmış büyük ölçekli bir operasyon olduğunu, siber saldırıya yönelik açık işaretler içerdiğini ve sıradan münferit bilgisayar korsanlarının yeteneklerini aştığını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Bilgisayar, Guangzhou, Yazılım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guangzhou'da Siber Saldırı: Kötü Niyetli Yazılım Yüklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz Özrünü kabul etmedi Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz! Özrünü kabul etmedi
Ölümü bile düşünmedi, çıplak elle yüzlerce arının arasına girdi Ölümü bile düşünmedi, çıplak elle yüzlerce arının arasına girdi
Türkiye’nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti
Yunanistan’da pasaport kontrolünde yeni dönem Kayıtlar 3 yıl saklanacak Yunanistan'da pasaport kontrolünde yeni dönem! Kayıtlar 3 yıl saklanacak
TFF, Galatasaray’ın kupa talebini kabul etti TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti
Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın ’Pontus’ açıklamalarına çok sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın 'Pontus' açıklamalarına çok sert tepki
İngiliz devi Arsenal, Filistin’e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu İngiliz devi Arsenal, Filistin'e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu
Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu
Abdullah Kavukcu, Galatasaray’da Muslera’dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı Abdullah Kavukcu, Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
Aladağlar’da dağcılar ceset buldu Aladağlar'da dağcılar ceset buldu

15:24
Ahmet Minguzzi’nin öldürüldüğü bıçak “yasaklı“ sayılmadı
Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı
15:03
Bu kadarına da pes Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti
Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti
12:48
Listede en tepedeler İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
11:42
İBB’ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
21:31
Volkan Demirel, Ali Koç’un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Volkan Demirel, Ali Koç'un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
21:21
Gaziantep’te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı
Gaziantep'te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı
21:12
Süper Lig’in 4 şanssız ismi Gittikleri takım küme düşüyor
Süper Lig'in 4 şanssız ismi! Gittikleri takım küme düşüyor
20:57
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı’na aday olacak mı Canlı yayında açıkladı
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
20:43
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
20:33
Nevzat Çiçek açıkladı Irak Cumhurbaşkanı’ndan terörsüz Türkiye sürecine destek
Nevzat Çiçek açıkladı! Irak Cumhurbaşkanı'ndan terörsüz Türkiye sürecine destek
19:47
Trump’la görüşen Putin’den “ateşkes“ mesajı
Trump'la görüşen Putin'den "ateşkes" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 15:32:45. #7.13#
SON DAKİKA: Guangzhou'da Siber Saldırı: Kötü Niyetli Yazılım Yüklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.