Guangzhou'da Uçan Otomobil Fabrikası Temel Atıldı

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GUANGZHOU, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da uçan otomobil üretiminde öncü rol oynayacak bir fabrikanın temeli atıldı.

Pazar günü elektrikli araç üreticisi XPENG'e bağlı uçan otomobil şirketi XPENG AEROHT tarafından inşaatı başlatılan üretim üssü, "dünyanın ilk uçan otomobil seri üretim tesisi" olarak niteleniyor.

Fabrikanın 18 hektarlık alanı kaplayan ilk aşamasının, modüler uçan otomobil olan "Kara Uçak Taşıyıcısı" için hava modülü üretmeye ayrıldığını söyleyen şirket, fabrikanın yılda 10.000 adet üretim kapasitesine sahip olacağını söyledi.

XPENG AEROHT'un kurucusu Zhao Deli'ye göre insanlı test uçuşunu Eylül ayında tamamlayan "Kara Uçak Taşıyıcısı" yıl sonu itibarıyla ön satışa çıkarılacak.

Guangzhou, yeni gelişmekte olan düşük irtifa ekonomisinden yararlanmak isteyen ve sayıları giderek artan Çin kentleri arasında yer alıyor. Yetkililerin verdiği bilgilere göre bu sektöre adanan 50'den fazla işletmeye ev sahipliği yapan Huangpu bölgesi geliştirme, imalat ve uygulama aşamalarını bir araya getiriyor.

Çin'in başkenti Beijing de 2027'ye kadar düşük irtifa ekonomisinde faaliyet gösteren 5.000'den fazla işletmeye ev sahipliği yapmayı ve acil durum kurtarma ve hızlı teslimat gibi düşük irtifa uçuş senaryolarını genişletmeyi planlıyor.