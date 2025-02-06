Gübre Denetimleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gübre Denetimleri Başladı

Gübre Denetimleri Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Trakya'da gübre bayilerinde denetimlere başladı, çiftçilerin güvenliği için.

06.02.2025 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek, taklit ve tağşiş gübrelerin piyasaya girişini önlemek amacıyla başlattığı uygulama kapsamında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde gübre bayilerinde denetimler gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarındaki gübre ve zirai ilaç bayileri, gübre üreticisi, ithalatçısı ve dağıtıcılarında etiket denetimi ve numune denetimi yaptı, topladıkları verileri Gübre Takip Sistemi'ne kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, denetimin ardından gazetecilere, ülke genelinde üreticilerin emeğini korumak için denetimlerinin sürdüğünü söyledi.

Trakya çiftçisinin ve gübre bayilerinin bilinçli ve doğru tarım yaptıklarını aktaran Aksoy, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirtti.

Aksoy, gübrenin kararında atılması gerektiğini ifade ederek, "Fazla gübre fazla ürün değil. Fazla gübre çevreyi kirletir. Bitkiye, çeşide ve türe uygun gübre kullanalım. Gübre denetimi şunun için önemlidir. Gübrenin ham maddesi doğal gazdır. Doğal gaz yurt dışından ithal ediliyor. Biz ne kadar verimli şekilde gübremizi kullanırsak, ülkemizin yurt dışına çıkacak olan dövizini o adar azaltmış oluruz." diye konuştu.

Çiftçilerin gübreyi tarlalarına hava durumunu takip ederek atmaları tavsiyesinde bulunan Aksoy, bu durumun bitkiye daha faydalı olacağını dile getirdi.

Ekiplerin Edirne ve Kırklareli'nde de denetimleri sürüyor.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırklareli, Çiftçilik, Sağlık, Güncel, Edirne, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gübre Denetimleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 02:15:41. #1.12#
SON DAKİKA: Gübre Denetimleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.