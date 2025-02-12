Güce'de Muhtarlar İçin İrtibat Bürosu Açıldı - Son Dakika
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Güce'de Muhtarlar İçin İrtibat Bürosu Açıldı

Güce\'de Muhtarlar İçin İrtibat Bürosu Açıldı

Güce ilçesinde muhtarlar, vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için irtibat bürosu açtı.

12.02.2025 17:50
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Güce ilçesinde muhtarların vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmeleri amacıyla irtibat bürosu hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, açılış töreninde, muhtarların köy ve mahallelerde devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Halkın sorunlarının yerinde irdelenmesi ve devletle olan iletişiminin sağlanması noktasında muhtarlara önemli görevler düştüğünü belirten Boduroğlu, "Yaptırdığımız irtibat bürosuyla vatandaşlar muhtarlarına istedikleri zaman ulaşabilecekler. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımıza daha güzel hizmet etme arzusundayız." dedi.

Merkez Mahallesi Muhtarı Ömer Usta da irtibat bürosu için Başkan Boduroğlu'na muhtarlar adına teşekkür etti.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Enis Aksoy, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güce'de Muhtarlar İçin İrtibat Bürosu Açıldı - Son Dakika

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