Güce yaylalarında nisan ayında toprakla buluşturulan patateslerin hasadı başladı - Son Dakika
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Güce yaylalarında nisan ayında toprakla buluşturulan patateslerin hasadı başladı

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Kaymakam Ahmet Kavanoz, Giresun Espiye'de ilkokulları ziyaret edip öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi; ilçede su baskınlarının izlerini silme çalışmaları sürüyor. Güce yaylalarında nisan ayında toprakla buluşturulan patateslerin hasadına başlandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde Kaymakam Ahmet Kavanoz, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Kavanoz, Hasan Ali Yücel ve Süleyman Demirel ilkokullarını ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir eğitim öğretim dönemi dileyen Kavanoz, öğretmenlerle de görüş alışverişinde bulundu.

Espiye'de su baskınları sonrası çalışmalar sürüyor

İlçede aşırı yağışların ardından meydana gelen su baskınlarının izlerinin silinmesi için belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret etti, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi.

Güce yaylalarında patates hasadı başladı

Güce ilçesindeki yaylalarda nisan ayında toprakla buluşturulan patateslerin hasadına başlandı.

Giyimli Yaylası'nda yaşayan 75 yaşındaki Fatma Bahadır, gazetecilere, kış aylarında ihtiyaç duydukları patatesi karşılamak amacıyla üretim yaptıklarını söyledi.

Bahadır, nisan ve mayıs aylarında yaylalara çıkarak patates dikimi yaptıklarını belirterek, olgunlaşan ürünlerin hasadına başladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA
GiresunEğitimGüncelEspiyeGüceSon Dakika

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