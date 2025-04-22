Güçlükonak Doğa Sporları Festivali Başladı - Son Dakika
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Güçlükonak Doğa Sporları Festivali Başladı

Şırnak'ta 2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali, yoğun katılımla başladı.

22.04.2025 18:13
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Şırnak'ta Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen, "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" başladı.

Şırnak-Güçlükonak kara yolunun 25'inci kilometresinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Ökkeş Furkan Karakurt, amaçlarının ilçenin güzelliklerini tanıtmak olduğunu söyledi.

Karakurt, bu yıl ikincisini düzenledikleri festivale yoğun bir katılım olduğunu belirterek, "İlçemizi anlatmayı, tanıtmayı kendimize vazife biliyoruz. Festivaldeki ana amacımız ilçemizdeki muhteşem doğayı gücümüzün yettiği ölçüde ülkemizdeki herkese göstermeye çalışmak ve onları bu güzelliğe davet etmek. Birçok ilden, ilçeden gelen misafirlerimiz var ve 3 gün boyunca onları en iyi şekilde misafir edeceğiz. Desteklerinden dolayı Vali Birol Ekici'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ da ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla bu tür festivalleri her yıl düzenlemek istediklerini söyledi.

Festivale katılan Gülcan Öter, program kapsamında birçok etkinliğin yer aldığını anlatarak, "Doğa fotoğrafçısı olarak geldiğim festivalde çok eğlendim. Kano etkinliği kamp ve diğer faaliyetlerde güzel kareler yakalama şansım oldu." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sahne alan sanatçılar konser verdi. Festivale katılanlar şarkılar eşliğinde halay çekti.

Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneğince rafting, Bingöl Genç Murat Aslanları Spor Kulübü tarafından da kano turu yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen ip atlama, uçurtma, dart ve okçuluk etkinlikleri ile kurulan oyun parkurlarında çocuklar gönüllerince eğlendi.

Festivale katılanlardan kimileri alanda çadır kurup, kamp ve piknik yaptı.

Bazı katılımcılar etkinlikleri cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Etkinliğe, Şırnak Vali yardımcıları Hasan Hüseyin Alpaslan ve Muhammet Çiftci, Akçay Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Sedat Kara, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Nihat Avcı, Fındık Belde Belediye Başkanı Abdulselam İmre, doğaseverler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Festival, 3 gün sürecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güçlükonak Doğa Sporları Festivali Başladı - Son Dakika

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