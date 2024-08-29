Güdül Belediyesi, çiftçilere mazot desteği sağlayacak

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Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle çiftçiyi desteklemeyi sürdürdüklerini bildirdi.

Destek verilecek çiftçinin en az 5 dekar ve en fazla 20 dekar üzerinden mazot desteği verileceğini belirten Doğanay, "Bu şartları taşıyan çiftçilerin baskenttarim.ankara.bel.tr adresinden 15 Eylül 2024 gününe kadar kayıt yaptırmaları gerekir." dedi.

Doğanay, duyuruyu çiftçilere Ziraat Odası Başkanlığı aracılığıyla duyurduklarını kaydetti.