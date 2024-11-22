Güdül Belediyesi Hizmette Hız Kesmiyor

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Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğan, mahallelere hizmet noktasında adeta yarışır gibi çalıştıklarını belirtti.

Doğanay, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin ilçenin her köşesinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.

Mahallelerin güzelleştirilmesi yönünde çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Doğanay, şunları kaydetti:

"Güzel Mahallesi'nde yol genişletme ve taş duvar çalışmalarımız sürüyor. Kadıobası Mahallesi Köy Konağı tadilatını baştan sona yaptırıyoruz. Şu an çatısı onarılıyor. İlçede, taşra mahallelerimizle birlikte tertemiz bir kentin oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Köy konağını kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz."