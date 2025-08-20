Güdül\'de Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi

Ankara'nın Güdül ilçesinde belediye personeline yönelik afet farkındalık ve yangın eğitimi semineri yapıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ve Güdül Belediyesi'nin organizesinde belediyede düzenlenen seminerde, yangın anında doğru müdahale teknikleri, afetlere karşı hazırlık, kriz yönetimi, ekip koordinasyonu ve yangın tüpleri konularında sunum yapıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Münür Atalay, belediye personeline yangın ve yangınlara karşı ekipman kullanımıyla ilgili konularda eğitim verildiğini belirtti.
Seminer sonunda katılımcılara eğitim sertifikası verildi.
