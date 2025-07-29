Güdül\'de Su Arızası Çözülüyor

Ankara'nın Güdül ilçesinde su dağıtım hattında oluşan arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

İlçede tarım alanlarının sulanmasında kullanılan Köprübaşı Sulama Tesisinin su dağıtım hattında arıza meydana geldi.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, arızayı gidermek için çalışma başlattıklarını söyledi

Her zaman üretenin ve üreticinin yanında olduklarını belirten Doğanay, "Üreticinin mağduriyetinin giderilmesi adına ekiplerimiz arızaya müdahale ediyor. Arızanın giderilmesi sonrasında su yeniden verilecek." dedi.