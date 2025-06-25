Güdül\'den Çiftçilere Sulama Desteği

Ankara'nın Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, çiftçilere damla sulama borusu desteğinde bulunduklarını bildirdi.

Güdül Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliğiyle çiftçilere damla sulama borusu dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, her zaman çiftçinin yanında ve destekçisi olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Doğanay, "Çiftçimize yüzde 50 çiftçi katkı paylı 618 bin 200 metre yassı, 358 bin metre yuvarlak sulama borusu dağıttık. Güdül ilçemizin bereketli topraklarında, tarımı ve üreticiyi desteklemeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.