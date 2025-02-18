Guiyang'dan Yeni Kargo Hatları

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GUİYANG, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'ı Myanmar'ın Yangon ve Bangladeş'in Dakka şehirlerine bağlayan iki yeni uluslararası kargo rotası açıldı.

Guiyang Longdongbao Uluslararası Havalimanı'nın işletmecisi olan Guizhou Sivil Havacılık Sektörü Grubu Limited Şirketi'nin bildirdiğine göre pazartesi günü başlatılan rotaları, Tianjin Hava Kargosu şirketi işletiyor ve rotalarda maksimum 21 ton yük taşıma kapasitesine sahip sadece kargo taşıyan Boeing 737-800F uçakları kullanılıyor. Söz konusu rotalarda haftada 4-5 uçuş yapılması planlanıyor.

Yeni açılan rotalarla Guiyang havalimanının Kalküta, Delhi, Karaçi ve Moskova gibi varış noktalarını da içeren ve giderek genişleyen uluslararası kargo rotaları listesine yenileri eklenmiş oldu.

Çin'in Guiyang kentine giden uçaklar özellikle yengeç ve yılan balığı gibi su ürünleri taşırken, kentten kalkan uçaklar genellikle kıyafet, tekstil, çiçek, elektronik ve mekanik parçalar gibi mallar taşıyor.

Guiyang Longdongbao Uluslararası Havalimanı'ndaki gümrük yetkilileri, ticareti daha da kolaylaştırmak amacıyla hem ithal hem de ihraç edilen mallar için günün her saati hızlandırılmış gümrükleme hizmeti sunuyor.