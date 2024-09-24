Guizhou'daki Maden Yangınında Sorumlular Belirlendi

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GUİYANG, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletindeki bir kömür madeninde 2023'te meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği yangında 75 kişinin sorumluluğu tespit edildi.

24 Eylül 2023 tarihinde Liupanshui kentindeki Shanjiaoshu Kömür Madeni'nde çıkan yangında 16 madenci hayatını kaybetmişti.

Çin Ulusal Maden Güvenliği İdaresi Guizhou Bürosu'ndan Salı günü video konferans yoluyla yapılan açıklamaya göre sorumluluğu tespit edilen 75 kişiden 12'si suç teşkil eden eylemlerde bulundukları şüphesiyle haklarında soruşturma açılması için yargı organlarına sevk edilirken, 63 kişiye idari cezalar verildi ya da disiplin teftiş ve denetim kurumları tarafından olaydaki sorumlulukları tespit edildi.

Bu 63 kişiden 49'unun kömür madeni ve üst şirketinde, 10'unun ilçe ya da kent seviyesindeki denetim departmanlarında, 4'ünün ise yerel parti komiteleri ve hükümet organlarında görevli olduğu belirtildi.

Shanjiaoshu Kömür Madeni'ne yasalar uyarınca 15 milyon yuan (yaklaşık 2,13 milyon ABD doları) para cezası kesildi.