Gujarat'ta Helikopter Kazası: 3 Ölü - Son Dakika
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Gujarat'ta Helikopter Kazası: 3 Ölü

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde sahil güvenliğe ait helikopter düştü, 3 kişi hayatını kaybetti.

05.01.2025 14:48
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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde sahil güvenliğe ait bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre polis, eyaletin Porbandar bölgesinde sahil güvenliğe ait helikopterin düştüğünü açıkladı.

Düştükten sonra alev alan helikopterde 2'si pilot 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yetkililer, helikopterin "teknik bir sorun" nedeniyle düştüğünü belirtirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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