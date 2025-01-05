Hindistan'ın Gujarat eyaletinde sahil güvenliğe ait bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Hindustan Times'ın haberine göre polis, eyaletin Porbandar bölgesinde sahil güvenliğe ait helikopterin düştüğünü açıkladı.
Düştükten sonra alev alan helikopterde 2'si pilot 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Yetkililer, helikopterin "teknik bir sorun" nedeniyle düştüğünü belirtirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Gujarat'ta Helikopter Kazası: 3 Ölü - Son Dakika
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