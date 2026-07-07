Gujarat'taki Bombalı Saldırılara İdam Cezası Onandı - Son Dakika
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Gujarat'taki Bombalı Saldırılara İdam Cezası Onandı

07.07.2026 17:15
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Gujarat'ta 2008'deki bombalı saldırılardan 38 sanığa idam, 11 sanığa müebbet cezası verildi.

YENİ DELHİ, 7 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın Gujarat eyaletinde 2008 yılında 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 200 kişinin yaralandığı bir dizi bombalı saldırı nedeniyle suçlu bulunan 38 kişiye verilen idam cezası onandı.

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinin yüksek mahkemesi salı günü açıkladığı kararda, saldırılarla ilişkili 11 kişinin müebbet hapis cezasını da onadı.

26 Temmuz 2008'de eyaletin Ahmedabad kentinde 70 dakika içinde 20 farklı noktada meydana gelen 21 patlamanın ardından polis, 100'den fazla kişiyi sanık olarak tespit etmişti. Özel mahkeme ise 49 kişiyi suçlu bulurken, diğer sanıkların beraatine karar vermişti.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, 3. Sayfa, Gujarat, Güncel, Dünya, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gujarat'taki Bombalı Saldırılara İdam Cezası Onandı - Son Dakika

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